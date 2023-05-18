



В Техасе 4-летний ребенок случайно подстрелил годовалого малыша

Во вторник маленький ребенок случайно застрелил своего годовалого брата или сестру в доме недалеко от Хьюстона, сообщает CBS.



По словам шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, дошкольник, которому около 4 лет, "нашел дома незащищенный пистолет" и выстрелил из него в малыша.



В сообщениях в социальных сетях, опубликованных во вторник вечером, полицейский отметил, что малыш получил травмы, которые не представляют угрозы для жизни, и был доставлен в больницу для лечения.



Сообщается, что малыш, по-видимому, был ранен в ногу. Ссылаясь на комментарии представителей офиса шерифа округа Харрис, позже во вторник вечером радиостанция сообщила, что малышу сделали операцию в больнице, и он выздоравливает. Ожидается, что с малышом все будет в порядке.



Ведется расследование, чтобы узнать, как ребенок смог найти заряженное ружье и выстрелить из него. Следователи также выяснят, находились ли взрослые в доме с 4-летним ребенком и малышом во время стрельбы. Окружная прокуратура округа Харрис будет работать с большим жюри, чтобы решить, будут ли предъявлены какие-либо обвинения в связи с инцидентом.

