



В Тегеране судят журналисток, освещавших смерть Махсы Амини

В Тегеране начался судебный процесс над уже второй по счету журналисткой, освещавшей смерть Махсы Амини, что послужило причиной массовых протестов против режима по всей стране.



В частности, судят Нилуфар Хамеди и Элахе Мохаммади, которые содержатся под стражей в тюрьме Эвин по обвинению в подрыве национальной безопасности.



Первая предстала перед судом за закрытыми дверями за то, что в соцсетях опубликовала фотографию, сделанную вскоре после смерти молодой женщины, которую полиция нравов задержала за неправильное ношение хиджаба. В понедельник адвокату Хамеди не разрешили выступить в ее защиту на заседании.



Она заявила, что "выполняла свою журналистскую работу в рамках закона и не предпринимала никаких действий против безопасности Ирана".



Сегодня начался суд над второй журналисткой - Элахе Мохаммади. Обе женщины отрицают все обвинения в свой адрес.