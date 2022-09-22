



В Тегеране протестующие захватили резиденцию аятоллы Али Хаменеи

В среду в Тегеране разъяренная толпа направилась к резиденции аятоллы Хаменеи и захватила ее. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.

В Тегеране разъяренная толпа движется к резиденции аятоллы Хаменеи. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.https://t.co/XV4Ni9X8sy pic.twitter.com/m3sq0xEcY2 — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) September 21, 2022

Под лозунгом "Это год крови, год падения Хаменеи" протесты продолжаются



Иран в огне pic.twitter.com/bj6lwFNDFs — Джам (@Dzam61503635) September 21, 2022

Прошлой ночью портреты Хомейни и Хаменеи были сорваны со стен мэрии Сари, город на севере #Ирана, под аплодисменты и крики «Смерть диктатору». pic.twitter.com/VJoNg7VGeQ — Umma News (@UmmaNews_ru) September 21, 2022