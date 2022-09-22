В Тегеране протестующие захватили резиденцию аятоллы Али Хаменеи
В среду в Тегеране разъяренная толпа направилась к резиденции аятоллы Хаменеи и захватила ее. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.
Под лозунгом "Это год крови, год падения Хаменеи" протесты продолжаются.
Прошлой ночью портреты Хомейни и Хаменеи были сорваны со стен мэрии Сари, город на севере Ирана, под аплодисменты и крики "Смерть диктатору".
Несмотря на слухи о тяжелой болезни и смерти, Хаменеи выступил в среду на публике во второй раз за неделю, не упомянув о массовых беспорядках в стране.
Одетый в свою обычную церковную мантию, он говорил в течение 55 минут, сосредоточившись в основном на ирано-иракской войне и "необходимости рассказать молодым иранцам об этом конфликте и чтобы они не поддались обману западных держав".
Перед своим выступлением Хаменеи почти час просидел на трибуне, слушая речи командующих армией и религиозные песни. Он встал без посторонней помощи со стула, чтобы произнести свои замечания, и говорил ясно.
Хаменеи, убежденный противник Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке, является верховным лидером после смерти в 1989 году аятоллы Рухоллы Хомейни, основавшего Исламскую Республику Иран после революции 1979 года.