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В Тбилиси дерзко сорвали ЛГБТ-фестиваль
08.07.2023 18:17 Алина Груднева

В Тбилиси дерзко сорвали ЛГБТ-фестиваль

В субботу, 8 июля, в Тбилиси был сорван ЛГБТ-фестиваль ярыми противниками гей-сообщества.

Активисты прорвали полицейский кордон, разгромили сцену и подожгли оборудование, помешав проведению мероприятия.

В конечном итоге, участников Прайда правоохранители вывезли с территории, где должен был состояться фестиваль, автобусами. Минимум 10 нарушителей порядка были задержаны.

"К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломи Зурабишвили, которая выступила с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила", — прокомментировал представитель организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили.

Мероприятие сорвали сторонники консервативного движения Alt-Info, представители Грузинской православной церкви и ультраконсервативных.

"Нам пришлось эвакуироваться. МВД не смогло обеспечить безопасность фестиваля", — сообщили организаторы Tbilisi Pride.

Фестиваль должен был состояться на берегу озера Лиси в закрытом формате в рамках "Недели Гордости".

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