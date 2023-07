В Тбилиси дерзко сорвали ЛГБТ-фестиваль

В субботу, 8 июля, в Тбилиси был сорван ЛГБТ-фестиваль ярыми противниками гей-сообщества.



Активисты прорвали полицейский кордон, разгромили сцену и подожгли оборудование, помешав проведению мероприятия.



В конечном итоге, участников Прайда правоохранители вывезли с территории, где должен был состояться фестиваль, автобусами. Минимум 10 нарушителей порядка были задержаны.



"К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломи Зурабишвили, которая выступила с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила", — прокомментировал представитель организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили.



Мероприятие сорвали сторонники консервативного движения Alt-Info, представители Грузинской православной церкви и ультраконсервативных.



"Нам пришлось эвакуироваться. МВД не смогло обеспечить безопасность фестиваля", — сообщили организаторы Tbilisi Pride.



Фестиваль должен был состояться на берегу озера Лиси в закрытом формате в рамках "Недели Гордости".

Tbilisi Pride was shut down by protestors 🇬🇪 pic.twitter.com/78jELDy37m