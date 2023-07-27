



В Тайване из-за тайфуна эвакуированы более 5 000 человек

В Южном Тайване в четверг из-за ожиданий тайфуна "Доксури" закрыли предприятия и школы, авиакомпании отменили сотни рейсов на фоне предупреждений об оползнях и наводнениях, сообщает Reuters .



Утром в четверг тайфун направлялся к югу Тайваньского пролива с максимальной скоростью ветра 191 километр в час. По оценкам Погодного бюро Тайваня, тайфун был классифицирован как второй по мощности.



27 июля бюро опубликовало предупреждение о ветре и дожде для южной и восточной части острова, в частности города Гаосюн, где в связи с непогодой были закрыты предприятия и школы, а также было объявлено предупреждение о смещениях.



На Тайване упразднены внутренние рейсы и паромные линии, более 100 международных авиарейсов были отменены или задержаны. Железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем тоже закрыли.



Преимущественно в горной местности на юге и востоке острова было эвакуировано более 5700 человек, поскольку там выпало более 0,7 метра осадков.



Непогода также привела к отключению электроэнергии почти в 50 000 домохозяйств.



