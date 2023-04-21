



В Тайбе в результате ДТП погиб 4-летний малыш

В Тайбе четырехлетний мальчик серьезно пострадал в ДТП - его сбил движущийся автомобиль. Ребенок скончался от полученных травм в четверг вечером в больнице Меир, сообщает 12 канал.



Парамедики MDA доставили его из Тайбе в больницу Меир в Кфар-Сабе незадолго до того, как врачи медицинского учреждения констатировали его смерть.



Полиция задержала подозреваемого, который, по их мнению, находился за рулем, когда автомобиль столкнулся с ребенком. Им оказался 19-летний житель Тайбы. По подозрению, 4-летнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 19-летний юноша, когда малыш ехал на велосипеде.

