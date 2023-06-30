



В Таиланде женщина отравила более 10 человек, которым задолжала денег

Полиция Таиланда предъявила обвинение 36-летней женщине в убийстве 14 человек с использованием цианида.



По версии следствия, обвиняемая начала убивать еще в 2015 году.



Женщину, которая отрицает приписываемое ей, была арестована два месяца назад.



Ее обвиняют по 80 пунктам, включая отравление, подделку документов, кражу и убийство. Ей грозит смертная казнь.



По версии следствия, убийца знала всех своих жертв. Большинству из них она задолжала крупные суммы денег. Некоторых убитых она обворовала.



"Обвиняемая сделала это из-за пристрастия к онлайн-гемблингу. Она похитила в общей сложности у своих жертв 140 000 евро", — сказано в заявлении полиции.

