



В Таиланде смерч засосал лодку с туристами: двое пропали без вести

Два туриста пропали без вести и еще пять были найдены с травмами разной степени тяжести в провинции Пхетчабури на юге Таиланда. Причиной ЧП стал водяной смерч, засосавший лодку с путешественниками 12 августа днем.



Инцидент произошел 12 августа около 17:00 в заливе Банг Та Бун, недалеко от района Бан Лаем, сообщило издание The Thaiger. Лодка, на борту которой находились семь туристов, попала в водяной смерч, а затем опрокинулась. В результате судно пошло ко дну и пассажиры оказались в воде. На помощь утопающим пришло спасательное подразделение Фонда Саванга Санпхета Таммасатана.



Благодаря оперативным действиям спасателей удалось извлечь из воды пятерых измученных туристов. Однако судьба двух других остается неизвестной.

Момент аварии случайно попал на камеру телефона одного из посетителей закусочной. Наблюдая за происходящим, он случайно снял, как водяной смерч поглощает лодку с людьми. В настоящее время идет масштабная поисковая операция для обнаружения пропавших путешественников.