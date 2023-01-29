



В Таиланде критика монархии приговорили к 28 годам тюрьмы

В Таиланде 27-летний активиста Монкхона Тиракота приговорили к 28 годам тюремного заключения за сообщения в Facebook, в которых он критиковал монархию.



Суд признал, что Тиракот нарушил закон об оскорблении величества в 14 из 27 своих постов, сообщает Associated Press. Остальные 13 сообщений, согласно решению суда, не нарушали закон, поскольку касались бывшего короля, который уже умер.



Мужчину арестовали еще в августе 2022 года. Изначально его признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы за каждое из 14 сообщений в Facebook. Но поскольку Монкхон Тиракот сотрудничал с судом, общий 42-летний срок заключения был сокращен до 28 лет.



На данный момент мужчину отпустили под залог, пока рассматривается его апелляция, при условии, что он не будет вредить монархии и не покинет страну.