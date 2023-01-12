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В Таиланде джип с пятью израильтянами упал в реку
12.01.2023 11:11 Аркадий Бочаровский

В Таиланде джип с пятью израильтянами упал в реку

Сегодня утром во время поездки в районе Чианг Май в Таиланде  джип с пятью израильтянами упал в реку. Пятеро получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Местные жители, услышавшие крики израильтян о помощи, поспешили им на помощь и вызвали машины скорой помощи, которые эвакуировали их в местную больницу.

Израильский консул в Таиланде связался с пострадавшими израильтянами и находится с ними в контакте. Кроме того, сотрудники консульского отдела Министерства иностранных дел поддерживают контакт с семьями пострадавших. Обстоятельства инцидента расследуются.
 

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