



В Таиланде джип с пятью израильтянами упал в реку

Сегодня утром во время поездки в районе Чианг Май в Таиланде джип с пятью израильтянами упал в реку. Пятеро получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Местные жители, услышавшие крики израильтян о помощи, поспешили им на помощь и вызвали машины скорой помощи, которые эвакуировали их в местную больницу.



Израильский консул в Таиланде связался с пострадавшими израильтянами и находится с ними в контакте. Кроме того, сотрудники консульского отдела Министерства иностранных дел поддерживают контакт с семьями пострадавших. Обстоятельства инцидента расследуются.

