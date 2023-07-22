



В связи с акциями протеста: Изменения в организации движения в Иерусалиме

Полиция объявила об изменениях в правилах дорожного движения в Иерусалиме сегодня и завтра после акции протеста в рамках подготовки к завершению принятия закона об отмене вероятной причины.



22 июля, начиная с вечера, будут закрыты для движения в зависимости от необходимости и попеременно следующие улицы или их части –: Герцля, Рабина, Зусмана, Бен-Цви, Рамбана, Ханаси, Газа, Арлазорова. Также въезд в Иерусалим в направлении Струнного моста будет частично перекрыт в связи с проходящим там шествием.



23 июля утром и до конца дня будут закрыты для движения следующие улицы или их части – Каплан, Зусман и Газа. Также в течение дня в зависимости от необходимости будут закрыты для движения улица Рабина на участке между Лорахом и Лабан Цви в обоих направлениях и улица Рупина на участке между перекрестком Ха-Зез и площадью Ха-Кор (Музейный перекресток) в обоих направлениях.