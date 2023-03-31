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В Судане обрушилась шахта: 14 горняков погибли, десятки пострадали
31.03.2023 14:36 Ирина Демьянова

В Судане обрушилась шахта: 14 горняков погибли, десятки пострадали

14 горняков погибли и более 20 получили ранения в результате обрушения шахты в северном штате Судана, сообщил Reuters  в пятницу высокопоставленный чиновник государственной суданской компании минеральных ресурсов.

Обрушение части горного склона возле шахты Аль-Джебель-аль-Ахмар, расположенной в 70 км от города Вади-Хальфа, привело к смертельной аварии в четверг, сообщил агентству Моатаз Хадж Нур.

Свидетели заявили, что горняки добывали золото с помощью тяжелой техники, которая и вызвала обрушение, сообщило Суданское информационное агентство (SUNA) в четверг.
 

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