



В Судане обрушилась шахта: 14 горняков погибли, десятки пострадали

14 горняков погибли и более 20 получили ранения в результате обрушения шахты в северном штате Судана, сообщил Reuters в пятницу высокопоставленный чиновник государственной суданской компании минеральных ресурсов.



Обрушение части горного склона возле шахты Аль-Джебель-аль-Ахмар, расположенной в 70 км от города Вади-Хальфа, привело к смертельной аварии в четверг, сообщил агентству Моатаз Хадж Нур.



Свидетели заявили, что горняки добывали золото с помощью тяжелой техники, которая и вызвала обрушение, сообщило Суданское информационное агентство (SUNA) в четверг.

