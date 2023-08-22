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В столкновениях с поселенцами пострадал боец МАГАВа
22.08.2023 15:05 Алина Груднева

В столкновениях с поселенцами пострадал боец МАГАВа

​​​​​В ночь на 22 августа около 20 поселенцев в масках напали на бойцов МАГАВа недалеко от поселения Бейт-Эль.

Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".

Поселенцы забрасывали камнями палестинские автомобили, когда на место происшествия прибыли бойцы, чтобы разогнать толпу. В итоге, бунтовщики начали жечь шины, бросать в них камни и применили перцовые баллончики.

Одного поселенца арестовали. В результате столкновений легкие ранения получил боец МАГАВа.
 

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