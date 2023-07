В четверг, 19 июля, в столице ЮАР прогремел мощный взрыв в деловом квартале.



Информацию о ЧП в Йоханнесбурге подтверждает радиостанция SABC.



По предварительным данным, подорвался газопровод, из-за чего была частично разрушена дорога. Также есть версия о взрыве газа. Причина устанавливается.



На место происшествия прибыли экстренные службы и медики. Информация о пострадавших пока что не поступала.



More visuals: Massive explosion pipeline at Bree street in Johannesburg CBD, South Africa

There was an explosion in #Johannesburg.