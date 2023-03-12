



В столице Молдовы эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Полиция сообщила, что 12 марта в 12.50 поступил вызов с сообщением о том, что в аэропорту Кишинева якобы заложена бомба. Сотрудников аэропорта и пассажиров эвакуировали из здания, сообщает NewsMaker.



Сообщение поступило в Бюро информации аэропорта, а его сотрудники уже сообщили об этом пограничной полиции, которая работает в здании.



За сегодняшний день в Кишиневе уже было четыре ложных вызова о бомбах. Полиция также напомнила, что за прошлый год было 38 ложных сообщений о заложенных бомбах в аэропорту Кишинева.





