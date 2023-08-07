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В столице Ирана во время сноса зданий погибли три человека
07.08.2023 09:25 Ирина Демьянова

В столице Ирана во время сноса зданий погибли три человека

Три человека погибли, 11 получили ранения в результате обрушения нескольких зданий в столице Ирана Тегеране. Инцидент произошел, когда сотрудники муниципалитета с полицией наблюдали за сносом опасного здания, сообщает ISNA.

Работы привели к обвалу пяти соседних зданий, которые также не соответствовали требованиям безопасности. Среди тех, кто оказался под завалами - четверо полицейских и двое сотрудников муниципалитета.

В полиции Тегерана заявили, что удалось спасли четырех человек, но спасательные работы продолжаются.

В то же время представитель пожарной службы иранской столицы Джалал Малеки рассказал, что одно из зданий разрушено полностью, остальные - частично. Они находились на стадии строительства, поэтому там никто не жил.

В Информационном центре полиции Тегерана подтвердили, что двое погибших - правоохранители.

 

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