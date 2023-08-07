



В столице Ирана во время сноса зданий погибли три человека

Три человека погибли, 11 получили ранения в результате обрушения нескольких зданий в столице Ирана Тегеране. Инцидент произошел, когда сотрудники муниципалитета с полицией наблюдали за сносом опасного здания, сообщает ISNA.



Работы привели к обвалу пяти соседних зданий, которые также не соответствовали требованиям безопасности. Среди тех, кто оказался под завалами - четверо полицейских и двое сотрудников муниципалитета.



В полиции Тегерана заявили, что удалось спасли четырех человек, но спасательные работы продолжаются.



В то же время представитель пожарной службы иранской столицы Джалал Малеки рассказал, что одно из зданий разрушено полностью, остальные - частично. Они находились на стадии строительства, поэтому там никто не жил.



В Информационном центре полиции Тегерана подтвердили, что двое погибших - правоохранители.



