



В столице Австрии предотвращен теракт ISIS

Нападение было направлено на парад гордости в австрийской столице. Его спланировали трое вероятных сторонников ISIS. Об этом сообщает Associated Press.



Глава службы внутренней разведки Австрии в воскресенье сообщил журналистам, что подозреваемые в возрасте 14, 17 и 20 лет были арестованы за час до начала субботнего парада. Власти утверждают, что “никакой опасности для участников парада не было в любое время”.



Один из злоумышленников уже идентифицирован полицией.



Подозреваемые были арестованы перед началом парада австрийским спецназом Cobra. По словам главы спецслужбы, они планировали нападение с ножами и автомобилем.