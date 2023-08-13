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В стене квартиры в Хайфе было замуровано тело репатрианта
13.08.2023 12:38 Аркадий Бочаровский

В стене квартиры в Хайфе было замуровано тело репатрианта


Полиция идентифицировала личность мужчины, чье тело было обнаружено замурованным в стене в квартире в районе Хадар в Хайфе.

Речь идет о 60-летнем Виталии Чуклине. На момент смерти Виталий проживал в этой квартире, и, по свидетельству соседей, его следы исчезли около года назад, но об этом не было сообщено властям.

Предполагается, что Чуклина убил и замуровал в стене его товарищ, с которым он снимал квартиру. Убийца умер десять дней назад, после чего в ходе ремонта в квартире было обнаружено тело.

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