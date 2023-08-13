



В стене квартиры в Хайфе было замуровано тело репатрианта



Полиция идентифицировала личность мужчины, чье тело было обнаружено замурованным в стене в квартире в районе Хадар в Хайфе.



Речь идет о 60-летнем Виталии Чуклине. На момент смерти Виталий проживал в этой квартире, и, по свидетельству соседей, его следы исчезли около года назад, но об этом не было сообщено властям.



Предполагается, что Чуклина убил и замуровал в стене его товарищ, с которым он снимал квартиру. Убийца умер десять дней назад, после чего в ходе ремонта в квартире было обнаружено тело.