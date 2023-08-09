



В Ставропольском крае масштабный пожар в воинской части – видео

На территории воинской части в Георгиевске (Ставропольский край) загорелся вещевой склад. Об этом сообщил глава города Андрей Зайцев в Telegram-канале. Пострадал ли кто-либо, он не уточнил.



Руководитель городской администрации рассказал, что склад, по которому распространяется огонь, имеет площадь 300 кв. метров. На его тушение отправили военную пожарную службу, а также технику из Георгиевской и Горячеводской станций МЧС.



Судя по ролику, который опубликовал городской телеграм-канал, пламя вырвалось с крыши здания, повредив тонкие металлические стены.



Сайт Минобороны РФ сообщает, что в Георгиевске дислоцирована воинская часть железнодорожных войск. “Военнослужащие проживают в служебных квартирах, общежитии и в съемном жилье. В гарнизоне функционируют муниципальные дошкольные образовательные учреждения, школы”, – также говорится на сайте.