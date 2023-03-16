



В Стамбуле ученики показали на матче команде еврейской школы “зигу”

Учащиеся Американской академии Üsküdar, считающейся одной из самых элитных в Стамбуле, показали нацистское приветствие на игре во вторник в качестве насмешки после голов команды еврейской школы Ulus, об этом сообщает турецко-еврейское издание Avlaremoz.



Официальная еврейская община Турции осудила инцидент. Еврейская организация сообщает, что находится “необходимые инициативы будут предприняты” совместно с советом Üsküdar, не уточнив, какие именно инициативы могут быть реализованы.



“Мы хотели бы подчеркнуть, что выступаем против всех видов дискриминации в соответствии с нашей институциональной и образовательной философией”, говорится в заявлении Американской академии. “Мы срочно связались с руководством частной еврейской средней школы Ulus, выразили сожаление и инициировали необходимое расследование”.



Инцидент потряс еврейскую общину Стамбула, в которую входят семьи, связанные с обеими школами.



“Как выпускник Üsküdar, я не хочу верить такому поведению учеников моей школы по отношению к ученикам школы моего сына”, – написал в Twitter Роки Левент, один из выпускников учебного учреждения. “Я осуждаю это, и я глубоко опечален тем, что моя школа пришла к этому”.