



В США задержали "Джокера"

В США арестовали 51-летнего мужчину в гриме Джокера, который угрожал устроить массовое убийство и взрывы.



Задержанный Джереми Гарнье обвинен в создании террористической угрозы, однако, он сам утверждает, что его "представление" было лишь шуткой, но его никто не понял.



"Я говорил как Джокер. Я был в образе, все вокруг знали, что это шутка", — прокомментировал мужчина.



Известно, что Гарнье отбывал 20-летнее наказание за ограбление в 1980-х годах. Мужчина заявил, что раскаивается и призвал людей думать, прежде чем что-то сделать.



"Ваши действия имеют последствия. Каким бы шутливым я не считал свой поступок, люди восприняли это всерьез", — добавил Гарнье.