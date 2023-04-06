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В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 5 человек
06.04.2023 08:21 Ирина Демьянова

В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 5 человек

В среду, 5 апреля, в США, в штате Миссури, произошло торнадо, унесшее жизни по меньшей мере 5 человек, сообщает NBC.

По информации издания, торнадо обрушился на округ Боллинджер в районе между 3:30 и 4:00 утра. В результате в регионе были обнаружены значительные разрушения, а под завалами оказались люди.

"К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится", - заявили в полиции.

При этом местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.

 

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