



В США удалось установить личность самого загадочного убийцы по прозвищу "Зодиак"

Личность серийного маньяка, который орудовал в США в конце 1960-х годов, удалось установить спустя 54 года после совершения жестоких убийств. По словам детективов, преступником по прозвищу "Зодиак" оказался ветеран боевых действий, который дожил до глубокой старости.



Группа детективов Case Breakers установила личность одного из самых кровавых маньяков ХХ века по прозвищу "Зодиак". Им оказался 80-летний житель штата Калифорния Гэри Фрэнсис Пост, пишет The Sun.



Расследователи уже не первый год занимались "делом Зодиака". И осенью 2023 года основатель группы Томас Коберт объявил, что рядом с участком, принадлежавшим главному подозреваемому Гэри Фрэнсису Посту, ветерану ВВС, был обнаружен символ, связанный с серийным убийцей.



Символ - крест с кругом вокруг него - был найден на деревянном столбе рядом со старым поместьем Поста в Гровеланде, штат Калифорния, когда владелец участка расчищал кустарник в полумиле от дома.



Это достижение группы стало результатом трехлетнего расследования дела после того, как в 2020 г. один из членов группы, Джен, получил от бывшего ведущего новостей Дейла Джулина некий документ. По словам Дейла, к нему на место работы явился бездомный Крис Эйвери. Мужчина утверждал, что его отчим, Гэри Фрэнсис Пост, и есть "Зодиак", от которого он сам был вынужден скрываться.



После этого случая Дэйл попытал счастья во взломе кодов и после пяти лет попыток выяснил, что имя Поста — это ключ к разгадке личности серийного убийцы. Именно зная подлинное имя маньяка, можно было расшифровать письма, которые он когда-то рассылал по редакциям.



Что известно о личности серийного убийцы по прозвищу "Зодиак"



Гэри Фрэнсис Пост - ветеран боевых действий. В 1959 году он получил тяжелую травму головы в результате травматической автомобильной аварии, после чего, по словам его сослуживцев, стал совершенно другим человеком. Он жил в непосредственной близости от мест совершения убийств, носил военные ботинки 10-го размера, отпечатки которых были найдены на трех местах преступления, и был заядлым любителем активного отдыха.



Пост, умерший в возрасте 80 лет, был арестован за то, что в 2016 году якобы столкнул свою жену с лестницы, но был признан психически невменяемым.



"Зодиак" убил по меньшей мере пять жертв в Калифорнии в конце 1960-х годов. Серийный убийца нападал на молодые пары в отдаленных местах, расстреливая или нанося ножевые ранения своим жертвам. Свое имя "серийник" получил за то, что рассылал письма в газеты, содержащие загадочные послания, которые он подписывал словом "зодиак".



В письмах Зодиак объявил, что "собирает рабов" для загробной жизни, озвучивал угрозы новых убийств и намерение взорвать школьный автобус. Письма содержали четыре шифра, в которых, по словам убийцы, были зашифрованы данные о нем.



"Зодиак" - один из самых известных серийных убийц в истории США. Его личность и деяния получили отражения в массовой культуре, в том числе в одноименных фильмах 2005 и 2007 годов.



