Новости » Происшествия
В США семья обнаружила под своим домом черного медведя, залегшего в спячку
05.05.2023 11:45 Наталья Богинская

В США семья обнаружила под своим домом черного медведя, залегшего в спячку

Жители Плейнвилла, штат Коннектикут, Винсент Дашукевич и его девушка сделали опасное открытие благодаря собаке, которая привлекла внимание хозяев чрезвычайно агрессивным лаем.

Оказывается, собака учуяла под террасой и лаем разбудила незваного гостя. Когда Винсент сам заглянул под террасу, то посмотрел медведю прямо в глаза.

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды, которым позвонил домовладелец, объяснили, что барибал выбрал их дом для того, чтобы впасть в спячку. И если медведь никому не мешает, то было бы лучше просто оставить его в покое. 

Поразмыслив, Винсент решил так и поступить. А заодно завести для медведя, получившего кличку Марти, аккаунты в соцсетях.
 

@marty.the.bear #bearsinct #newengland #bears #hotbearsummer ♬ original sound - Marty.the.Bear

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы