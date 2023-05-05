



В США семья обнаружила под своим домом черного медведя, залегшего в спячку

Жители Плейнвилла, штат Коннектикут, Винсент Дашукевич и его девушка сделали опасное открытие благодаря собаке, которая привлекла внимание хозяев чрезвычайно агрессивным лаем.



Оказывается, собака учуяла под террасой и лаем разбудила незваного гостя. Когда Винсент сам заглянул под террасу, то посмотрел медведю прямо в глаза.



Сотрудники Департамента охраны окружающей среды, которым позвонил домовладелец, объяснили, что барибал выбрал их дом для того, чтобы впасть в спячку. И если медведь никому не мешает, то было бы лучше просто оставить его в покое.



Поразмыслив, Винсент решил так и поступить. А заодно завести для медведя, получившего кличку Марти, аккаунты в соцсетях.

