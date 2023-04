В США разместили антисемитский лозунг на телекоммуникационной башне – видео

В Нэшвилле, штат Теннесси, сторонники превосходства белой расы спроецировали на здание телекоммуникационной компании AT&T антисемитский лозунг.



Выражение “surf up, jews down” (дословный перевод “серфинг вверх, евреи вниз”) появилось бегущей строкой вверху здания.



Ведущая американская организация Stop Antisemitism, борющаяся с антисемитизмом, обвиняет в содеянном членов расистской группы “Лига защиты гоев” или GDL во главе с Джоном Минадео II.



Nashville, TN - members of the white supremacist group ‘Goyim Defense League’ or GDL - led by Jon Minadeo II - project onto the @ATT building “surf up, Jews down”



Nashville is currently mourning the death of six people, including 3 children, from a March 27th school shooting at… pic.twitter.com/Ef3EcwIFFl