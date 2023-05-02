



В США подросток из-за челленджа в TikTok получил ожоги 75% тела

16-летний подросток из Северной Каролины получил ожоги более 75% тела, пытаясь принять участие в челендже в TikTok.



Об этом пишут Insider.



Так, 16-летний Мейсон Дарк 23 апреля пытался принять участие в челендже в TikTok, заключавшемся в распылении легковоспламеняющегося аэрозоля с краской на зажигалку, чтобы использовать их как фонарик. В конце концов, баллончик с аэрозолем взорвался.



Когда это произошло, парень загорелся и прыгнул в реку, но успел получить серьезные ожоги. Его доставили в ожоговый центр, где сделали операцию по пересадке кожи.



Мать говорит, что ее сын уже выглядит лучше. Однако почти полностью обмотан бинтом и до сих пор находится под действием успокаивающего. Парню придется провести в клинике шесть месяцев и пережить еще ряд операций. Он получил ожоги второй и третьей степеней из четырех возможных.



Мать говорит, что ее сын до получения ожогов был очень активен. Он играл в футбол, занимался бегом и даже подрабатывал.



