В США обстреляли две электростанции: часть округа без света

В Северной Каролине в результате стрельбы возникли сильные перебои с электроснабжением. Без света осталось около 40 тысяч потребителей.



Власти объявили комендантский час с 9 вечера воскресенья до 5 утра понедельника. Шериф пострадавшего округа Ронни Филдс сообщил, что “ситуация крайне серьезная”.



Филдс отмечает, что “неизвестные открыли огонь целенаправленно”. По двум подстанциям было выпущено несколько снарядов. Подозреваемых по делу пока не выявлено. К расследованию привлечено ФБР.



Приблизительно 64% ​​потребителей электроэнергии округа Мур остались без света. В основном обесточило жителей сельской местности.



Шериф Филдс отметил, что стоимость нанесенного ущерба оценивается в "миллионы долларов". Джефф Брукс, главный менеджер по коммуникациям энергокомпании Duke Energy, заявил, что возобновление поставок электричества может продолжаться вплоть до четверга для некоторых потребителей.



Губернатор Рой Купер в воскресенье сообщил, что к расследованию присоединились также правоохранители штата.

I have spoken with Duke Energy and state law enforcement officials about the power outages in Moore County. They are investigating and working to return electricity to those impacted. The state is providing support as needed. - RC