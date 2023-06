В США обрушился мост: В реку упали вагоны с асфальтом и расплавленной серой

В Монтане обрушился мост через реку Йеллоустоун. Инцидент произошел в момент, когда по нему двигался поезд с опасными веществами, пишет Reuters.



В результате обрушения конструкции в воду упали "несколько опасных вагонов", рассказали в компании Montana Rail Link. Обошлось без жертв и пострадавших.



По словам представителей компании, железнодорожные вагоны перевозили асфальт и расплавленную серу – вещества, которые быстро затвердевают при контакте с более низкими температурами. Еще два вагона, в которых был гидросульфат натрия – кислая соль – в воду не попали.



По данным СМИ, местные власти пока не могут точно определить, что произошло раньше – схождение вагонов с рельсов или обрушение моста.



"Водоочистительные сооружения, ирригационные районы и промышленные компании принимают соответствующие меры предосторожности" , – говорится в сообщении офиса шерифа округа Йеллоустоун.



🚨#BREAKING: Train derails into Yellowstone River after bridge collapsed sparking fears of hazardous spills



📌#Laurel | #Montana



Currently A large emergency response is underway after a freight train fell into the Yellowstone River near Laurel, Montana. The train was crossing… pic.twitter.com/4VWyC2lLOY