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мост разрушен
25.06.2023 10:22 Наталья Богинская

В США обрушился мост: В реку упали вагоны с асфальтом и расплавленной серой

В Монтане обрушился мост через реку Йеллоустоун. Инцидент произошел в момент, когда по нему двигался поезд с опасными веществами, пишет Reuters.

В результате обрушения конструкции в воду упали "несколько опасных вагонов", рассказали в компании Montana Rail Link. Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам представителей компании, железнодорожные вагоны перевозили асфальт и расплавленную серу – вещества, которые быстро затвердевают при контакте с более низкими температурами. Еще два вагона, в которых был гидросульфат натрия – кислая соль – в воду не попали.

По данным СМИ, местные власти пока не могут точно определить, что произошло раньше – схождение вагонов с рельсов или обрушение моста.

"Водоочистительные сооружения, ирригационные районы и промышленные компании принимают соответствующие меры предосторожности" , – говорится в сообщении офиса шерифа округа Йеллоустоун.
 

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