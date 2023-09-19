



В США нашли F-35 спустя 28 часов: Пентагон подозревает хакерскую атаку

Американские военные обнаружили обломки истребителя F-35 стоимостью 80 млн долларов. Самолет упал в глуши по неизвестной пока причине, пилот катапультировался. Об этом сообщает Daily Mail.



Новейший истребитель F-35B Lightning II пропал 17 сентября в штате Южная Каролина. Что именно с ним случилось, пока не ясно: военные объявили лишь, что с ним произошел некий инцидент. Как напоминает агентство AFP, многоцелевой боевой самолет F-35 производства компании Lockheed Martin стоит около 80 млн долларов. Это самолет, изготовленный по технологии "стелс" (невидимка), то есть, он малозаметен для радаров.



Военные сообщили, что обломки самолета были обнаружены “в двух часах к северо-востоку от Объединенной базы Чарльстон”.



Транспондер самолета-невидимки, который обычно помогает обнаружить самолет, не работал “по какой-то причине, которую еще не определили”.

Между тем в понедельник вечером выяснилось, что Пентагон в 2019 году был обеспокоен тем, что самолет может быть уязвим для атак хакеров, что могло спровоцировать панику во время 28-часовой поисковой миссии.



В отчете Главного контрольно-ревизионного управления (GAO) правительства США четыре года назад предупреждалось, что система самолета стоимостью 80 миллионов долларов “предоставляет хакерам черный ход”.



Самолет работает на базе автономной информационной системы логистики (ALIS) компании Lockheed-Martin, в которую, по словам наблюдателей, может проникнуть вредоносное ПО, которое подделывает систему и тайно передает ложную информацию, выводя из эксплуатации вполне исправный самолет.

В докладе правительственной наблюдательной организации предупреждается, что системы вооружения F-35 могут быть заменены “относительно простыми инструментами и методами”.



"Военные не поделились подробностями о причине инцидента, но отчет 2019 года проливает свет на недостатки самой дорогой системы вооружения Министерства обороны США", – пишет издание.