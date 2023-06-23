



В США нашествие гигантских улиток, зараженных паразитами

Департамент сельского хозяйства штата Флорида (США) ввел карантин в округе Брауард на территории примерно 9 кв.км в связи с распространением инвазивного вида крупных улиток.



Оказывается, эти улитки являются носителями паразита, способного вызывать менингит.



Улитки вида Ахатина гигантская, известны также как гигантские африканские сухопутные улитки, могут достигать размера с кулак взрослого человека, и представляют угрозу сельскохозяйственным угодьям.



"Люди, живущие в зоне карантина, могут приезжать и уезжать, но перемещение улиток, почвы, мусора, дворовых отходов или растений за пределы карантинной зоны без разрешения Департамента сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды запрещено", - пишет "Голос Америки".



Специалисты призывают к более активным усилиям по снижению численности африканских сухопутных улиток, которые размножаются в теплом и влажном климате.



