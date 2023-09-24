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В США намерены продлить финансирование помощи Украине.
24.09.2023 11:39 Алина Груднева

В США намерены продлить финансирование помощи Украине.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти решил, что не будет пытаться изъять 300 млн долларов в рамках помощи Украине из законопроекта о финансировании.

По данным газеты The Hill, он осознал, что законопроекты Госдепа  включают выделение денег Киеву. 

Проекты о финансировании будут предоставлены на голосование на следующей неделе.

Законопроект предусматривает выделение средств на оказание помощи, в том числе обучение, снаряжение, летальную помощь, логистическую поддержку, снабжение и услуги, разведывательную поддержку военных и сил национальной безопасности Украины, участвующих в отражении российской агрессии, для замены любого оружия или предметов, предоставленных правительству Украины из запасов США.

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