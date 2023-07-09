



В США мужчина открыл огонь по толпе и сбежал



По меньшей мере девять человек пострадали из-за массовой стрельбы в американском городе Кливленд в штате Огайо, которая произошла утром 9 июля, сообщает CNN.



По данным полиции, по меньшей мере 9 человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кливленде. Информации о погибших не поступало.



По предварительным данным, подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия. Его ищут правоохранители.



Офицеры полиции на момент стрельбы находились недалеко от места происшествия, поэтому "прибыли быстро" и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим на месте.



"Следователи проверяют доказательства и видео с близлежащих камер наблюдения, а также опрашивают пострадавших, которых доставили в медицинский центр MetroHealth", — говорится в заявлении Дженнифер Чиаччиа, пресс-секретаря отдела полиции Кливленда.



