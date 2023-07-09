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В США мужчина открыл огонь по толпе и сбежал
09.07.2023 18:04 Ирина Демьянова

В США мужчина открыл огонь по толпе и сбежал


По меньшей мере девять человек пострадали из-за массовой стрельбы в американском городе Кливленд в штате Огайо, которая произошла утром 9 июля,  сообщает CNN.

По данным полиции, по меньшей мере 9 человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кливленде. Информации о погибших не поступало.

По предварительным данным, подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия. Его ищут правоохранители.

Офицеры полиции на момент стрельбы находились недалеко от места происшествия, поэтому "прибыли быстро" и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим на месте.

"Следователи проверяют доказательства и видео с близлежащих камер наблюдения, а также опрашивают пострадавших, которых доставили в медицинский центр MetroHealth", — говорится в заявлении Дженнифер Чиаччиа, пресс-секретаря отдела полиции Кливленда.

 

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