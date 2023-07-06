



В США крокодил напал на женщину во время ее прогулки с собакой

В американском штате Южная Каролина 69-летняя женщина скончалась после нападения крокодила, который атаковал ее во время прогулки с собакой, пишет Sky News.



Крокодил охранял тело женщины, когда его обнаружили у поля для гольфа, и мешал работать спасателям. Однако его успешно устранили.



Пес, с которым гуляла женщина, не пострадал.



По словам местных чиновников, это второе смертельное нападение крокодила в округе Бофорт за последний год. В августе 2022 года животное напало на 88-летнюю женщину возле ее дома в Сан-Сити.