



В США два писателя подали иск против OpenAI за нарушение авторских прав

Канадская романистка Мона Авад и американский автор гороров Пол Трембле подали общий иск в федеральный суд Сан-Франциско против OpenAI, владельца чата с искусственным интеллектом ChatGPT, утверждая, что компания нарушила закон об авторском праве, обучая свою модель на романах без разрешения авторов. Об этом сообщил The Guardian.



ChatGPT позволяет пользователям вводить команды в чат-бот, а тот соответствует тексту, напоминающему живой ответ человека. По данным разработчика, модель, лежащая в основе ChatGPT, училась на данных, имеющихся в открытом доступе.



Однако Мона Авад и Пол Трембле считают, что их книги, защищенные авторским правом, были незаконно "поглощены" и "использованы для обучения" ChatGPT, поскольку, согласно жалобе, чат-бот генерировал "очень точные резюме" романов. Копии этих резюме были добавлены в иск в качестве доказательств.



По словам адвокатов Джозефа Савери и Мэтью Батерика, хотя авторы имеют “прекрасную правовую защиту”, они сталкиваются с такими компаниями, “как OpenAI, которые ведут себя так, будто эти законы на них не распространяются”.



Адвокаты также отметили, что книги идеально подходят для обучения большим языковым моделям, поскольку они содержат “высококачественную, хорошо отредактированную, развернутую прозу”.



По словам преподавателя права интеллектуальной собственности в Университете Сассекса Андреса Гуадамуса, это первый иск против ChatGPT, который касается авторских прав.



“Рассмотрение дела будет исследовать еще неопределенные “пределы законности” действий в генеративном пространстве ИИ”, – отмечает он.



Может быть нелегко доказать, что авторы понесли финансовые потери именно из-за того, что ChatGPT учился на их материалах, даже если это подтвердится, отмечается в сообщении. Гуадамус добавил, что теоретически чат-бот может работать точно так же, если бы он и не читал книг, поскольку учится на большом количестве информации, охватывающей, например, обсуждение интернет-пользователей.