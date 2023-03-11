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В США арестован израильтянин по подозрению в мошенничестве на $47 миллионов
11.03.2023 11:30 Евгения Маркова

В США арестован израильтянин по подозрению в мошенничестве на $47 миллионов

35-летний израильтянин Йоси Анхель, которого обвиняют в обмане десятков религиозных евреев на 47 миллионов долларов, был арестован вчера в аэропорту Лос-Анджелеса в США незадолго до вылета в Израиль.

Анхель доставлен в районный суд города и останется под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении него.

Если его признают виновным, он может получить до 20 лет лишения свободы за многомиллионное мошенничество для финансирования роскошного образа жизни.

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