



В США арестован израильтянин по подозрению в мошенничестве на $47 миллионов

35-летний израильтянин Йоси Анхель, которого обвиняют в обмане десятков религиозных евреев на 47 миллионов долларов, был арестован вчера в аэропорту Лос-Анджелеса в США незадолго до вылета в Израиль.



Анхель доставлен в районный суд города и останется под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении него.



Если его признают виновным, он может получить до 20 лет лишения свободы за многомиллионное мошенничество для финансирования роскошного образа жизни.