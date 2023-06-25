



В США 12 человек отравились хлором в бассейне: Пострадали дети

В США из-за внезапного выброса хлорки в бассейн с признаками отравления госпитализированы по меньшей мере 12 человек, среди них семеро детей. Об этом сообщает ABC News.



Инцидент произошел в Хьюстоне, штат Техас. Местная пожарная служба, оказывающая экстренную медицинскую помощь, получила вызов вечером. Несколько человек, в том числе и дети, сообщили, что у них была реакция на воду – вероятнее всего, причина заключается в чрезмерном хлорировании бассейна.



Пострадавшие были доставлены в больницу. Начальник городской спасательной службы Самуэль Пена заявил, что работы по устранению утечки хлора продолжаются, и призвал граждан не приближаться к месту происшествия.