Новости » Происшествия
В среду полиция проведет учения на станции скоростного трамвая в Иерусалиме
25.01.2023 14:35 Наталья Богинская

В среду полиция проведет учения на станции скоростного трамвая в Иерусалиме

Иерусалимский округ израильской полиции проведет в среду вечером учения, имитирующие чрезвычайную ситуацию по безопасности на станции скоростного трамвая на горе Герцль в Иерусалиме.

Учения, которые должны пройти с 19:30 до 21:30, будут проводиться совместно полицией, операторами скоростного трамвая Cfir и поисково-спасательными силами.

Полиция сообщила, что во время учений в этом районе будет повышенное количество сил безопасности, которые просят водителей воздержаться от въезда в район, где будут проходить учения.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы