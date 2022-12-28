



В среду на севере Израиля пройдут учения по предупреждению ракетной атаки

ЦАХАЛ объявил, что в среду в районе регионального совета Шломи на севере Израиля пройдут учения по предупреждению ракетной атаки.



Система предупреждения о ракетном нападении будет активирована в среду в 10:05 и 18:05.



В случае реальной воздушной тревоги прозвучит второй нарастающий и утихающий сигнал.



Дополнительную информацию можно получить в Командном центре, позвонив по номеру 104, отправив сообщения в WhatsApp по номеру 0529104104 или по ссылке oref.org.il.