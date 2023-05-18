



В Средиземном море произошло землетрясение

Сегодня ночью, 18 мая, землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в возле острова Крит.



Об этом сообщается в Twitter Директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).



"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что эпицентр землетрясения располагался юго-западнее населенного пункта Муар, административной области Ираклион.