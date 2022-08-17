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В списках раненых и погибших в Еленовке найдены несостыковки
17.08.2022 10:56 Юлия Фрилис

В списках раненых и погибших в Еленовке найдены несостыковки

В списках раненых и погибших во время теракта в Еленовке найдены несостыковки, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ожидается приезд отдельной миссии ООН, которая будет расследовать убийство украинских военнопленных. Представителям Украины до сих пор не дают встретиться с выжившими бойцами.

 "Во-первых, мы видим расхождение со списками раненых и погибших, официально обнародованных российской стороной из-за средств массовой информации РФ. Именно поэтому не дают встретиться с нашими ранеными после Еленовки для того, чтобы мы не получили дополнительную информацию", — рассказал омбудсмен.

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