



В списках раненых и погибших в Еленовке найдены несостыковки

В списках раненых и погибших во время теракта в Еленовке найдены несостыковки, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



Ожидается приезд отдельной миссии ООН, которая будет расследовать убийство украинских военнопленных. Представителям Украины до сих пор не дают встретиться с выжившими бойцами.



"Во-первых, мы видим расхождение со списками раненых и погибших, официально обнародованных российской стороной из-за средств массовой информации РФ. Именно поэтому не дают встретиться с нашими ранеными после Еленовки для того, чтобы мы не получили дополнительную информацию", — рассказал омбудсмен.