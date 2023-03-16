



В Сочи расследуют дело о смерти новорожденного ребенка от истощения

В Сочи задержали родителей младенца, умершего в начале марта – по предварительным данным Следственного комитета, после “длительного отказа от пищи”. Отец ребенка – блогер Максим Лютый, который пропагандирует сыроедение.



14 марта Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие утверждает, что “в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья” 8 марта родители решили отвезти его в больницу, но он умер до того, как его туда доставили.



Через два дня ведомство отчиталось о задержании 33-летней матери младенца, ей предъявлено обвинение. СК сообщил, что 11 февраля 2023 года женщина родила ребенка дома, “за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась”. Она также не поставила сына на учет в медучреждения и “не представила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний”.



Telegram-канал Mash написал, что отец ребенка – 43-летний тренер личностного роста и блогер из Санкт-Петербурга Максим Лютый, который пропагандирует питание на основе употребления сырых продуктов. Известно, что блогер с женой переехал в Сочи и основал там эзотерический клуб “Живой человек”, который, как заявлялось, должен помогать людям укреплять здоровье и разбираться в личных проблемах. Знакомые Лютого рассказали изданию, что блогер “игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на праноедение” – диету, при которой люди длительное время обходятся без пищи и воды.



В закрепленном посте Максима Лютого в Instagram, где у блогера 64 тысячи подписчиков говорится, что у него “были все вредные привычки, которые только могут быть, а также несколько хронических заболеваний уже в 29 лет – депрессия, апатия, постоянная усталость”. По словам блогера, он “серьезно взялся за свое здоровье и полностью восстановил себя сам, весь лишний вес ушел и появилась энергия”. Он утверждает, что “изучил все об очищении организма” и питании, провел десятки экспериментов и в результате выработал свою систему оздоровления.



“На сегодняшний день через мои руки и консультации индивидуально прошло более 1000 человек. Несколько сотен прошли мою групповую программу оздоровления вживую”, – сообщает отец погибшего ребенка.