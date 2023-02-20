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В Сочи мощная лавина снесла мост – видео
20.02.2023 20:58 Наталья Богинская

В Сочи мощная лавина снесла мост – видео

Инцидент произошел 20 февраля. По данным российских спасателей, лавина сошла в районе горного села Эсто-Садок под Сочи.

“Лавина сошла между склоном "Альпика" и "Красная Поляна", который был закрыт для катания из-за повышенной лавиноопасности, и "Розовый Хутор", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, снежная масса снесла железный мост через Шумихинский ручей, расположенный над началом санно-бобслейной трассы в "Красной Поляне", зацепила ограждающую сетку, коммуникации и снежную пушку.

Пострадавших в результате происшествия нет.


 

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