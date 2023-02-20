



В Сочи мощная лавина снесла мост – видео

Инцидент произошел 20 февраля. По данным российских спасателей, лавина сошла в районе горного села Эсто-Садок под Сочи.



“Лавина сошла между склоном "Альпика" и "Красная Поляна", который был закрыт для катания из-за повышенной лавиноопасности, и "Розовый Хутор", – говорится в сообщении.



По словам очевидцев, снежная масса снесла железный мост через Шумихинский ручей, расположенный над началом санно-бобслейной трассы в "Красной Поляне", зацепила ограждающую сетку, коммуникации и снежную пушку.



Пострадавших в результате происшествия нет.





