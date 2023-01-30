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В Словении задержали двух российских шпионов
30.01.2023 18:28 Алина Груднева

В Словении задержали двух российских шпионов

В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает служба разведки и безопасности страны.

"Вместе с Национальным бюро расследований спецслужбы Словении арестовали двух иностранных граждан. Им грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний на проверке", — сказано в сообщении.

По версии следствия, оба арестованных служили в ГРУ. Считается, что они действовали на территории Словении как тайные агенты. 

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