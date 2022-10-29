



В Словакии система голосования парламента подверглась кибератаке

В Словакии система голосования парламента подверглась кибератаке



Вице-спикер парламента Словакии Габор Грендель сообщил, что хакеры атаковали систему парламентского голосования.



По его словам, компьютерная сеть парламента была полностью парализована. Из-за этого не удалось провести голосование, запланированное на 11 часов утра 27 октября, а сессию парламента пришлось прервать.



"Все компьютеры и телефоны отключились и мы не смогли проголосовать по нескольким законопроектам", — резюмировал спикер парламента.

