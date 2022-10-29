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В Словакии система голосования парламента подверглась кибератаке
29.10.2022 09:08 Евгения Маркова

В Словакии система голосования парламента подверглась кибератаке

В Словакии система голосования парламента подверглась кибератаке

Вице-спикер парламента Словакии Габор Грендель сообщил, что хакеры атаковали систему парламентского голосования.

По его словам, компьютерная сеть парламента была полностью парализована. Из-за этого не удалось провести голосование, запланированное на 11 часов утра 27 октября, а сессию парламента пришлось прервать.

"Все компьютеры и телефоны отключились и мы не смогли проголосовать по нескольким законопроектам", — резюмировал спикер парламента.
 

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