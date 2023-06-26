



В Словакии лебеди не улетают с маковых полей из-за наркотического опьянения

Фермеры города Комарно в Словакии страдают от нашествия лебедей, привыкших к маку на их полях. Птицы расклевывают маковые коробочки с зернами и не могут улететь. Также в наркотическом опьянении они начали массово откладывать яйца, из которых рождаются новые лебеди, пишет novinky.cz.



Впервые о нашествии птиц фермеры сообщили еще в феврале. Сначала они решили, что лебедей привлекают лужицы воды, однако потом стало ясно, что на самом деле лебеди привыкли к цветам мака, содержащим опий.



Как пишут СМИ со ссылкой на фермеров, лебеди начали откладывать яйца на маковом поле, и к маю стая насчитывала уже от 150 до 200 особей. Лебеди находятся под защитой закона, и фермеры не знают, как их избавиться. В настоящее время лебеди продолжают жить на полях и есть мак. Сумма ущерба от их обитания на маковых плантациях уже составила примерно €10 тысяч, пишет Oddity Central со ссылкой на фермера Балинтса Пама.



Птицы не могут двигаться, не могут летать, находятся под действием наркотиков и становятся очень легкой добычей для хищников.



"В принципе, это так же, как у наркозависимых людей”, – объясняет естествоиспытатель Владимир Топеркер. “Если они будут есть все больше и больше мака, все больше и больше увеличивать дозы, они погибнут от передозировки”.