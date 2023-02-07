Новости » Происшествия
07.02.2023 15:26 Аркадий Бочаровский

В следствии землетрясения в Турции и Сирии могли умереть тысячи детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во сделал заявление во вторник, что землетрясение и повторные толчки, разрушившие много зданий в Турции и Сирии, могли привести к гибели большого количества детей.

«Землетрясения, которые вчера рано утром произошли на юге Турции и севере Сирии, могли привести к гибели тысяч детей», — заявил журналистам на брифинге в Женеве представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

Он добавил, что организация не может определить точное количество погибших детей.

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