



В следствии землетрясения в Турции и Сирии могли умереть тысячи детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во сделал заявление во вторник, что землетрясение и повторные толчки, разрушившие много зданий в Турции и Сирии, могли привести к гибели большого количества детей.



«Землетрясения, которые вчера рано утром произошли на юге Турции и севере Сирии, могли привести к гибели тысяч детей», — заявил журналистам на брифинге в Женеве представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.



Он добавил, что организация не может определить точное количество погибших детей.