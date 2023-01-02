



Война в Сирии: в 2022 зафиксировано самое низкое число погибших

В 2022 году в войне в Сирии погибло не менее 3825 человек, что является самым низким годовым числом жертв с начала конфликта более десяти лет назад.



Об этом сообщает i24 NEWS со ссылкой на отчет Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.



Отмечается, что большое количество смертей связано с хаосом в сфере безопасности, десятками ударов, приписываемых Израилю, и атаками группировки "Исламское государство".



Среди убитых было 1627 мирных жителей, в том числе 321 ребенок. Из числа убитых мирных жителей 209 человек, около половины из них дети, стали жертвами мин или других взрывных устройств.