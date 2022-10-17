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В Сирии возобновились кровопролитные бои после срыва перемирия
17.10.2022 17:05 Алина Груднева

В Сирии возобновились кровопролитные бои после срыва перемирия

Соперничающие сирийские группировки на северо-западе страны возобновили ожесточенные столкновения.

 
Это произошло на следующий день после того, как перемирие было сорвано кровопролитными боями.
 
Террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" вынудила в субботу группировки из поддерживаемой Турцией Национальной армии принять мирное соглашение.
 
После этого стороны обменялись взаимными обвинениями в том, что нарушили положения соглашения.
 
Интенсивные бои развернулись вокруг деревни Кафр-Яна на севере Алеппо. Жители опасаются, что джихадисты хотят захватить стратегический пограничный город Азаз.

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