



В Турции спасли отца и дочь после 8-дневного пребывания под завалами

Сотрудники службы экстренной помощи спасли сирийку Сехер Ганам с места обрушения здания вскоре после того, как ее отец Фаез Ганам также был спасен. Это произошло в Хатае на юго-востоке Турции во вторник, примерно через 209 часов после сильного землетрясения .



Число погибших возросло до 40 000 человек, еще тысячи получили ранения после того, как 6 февраля на юге Турции и на севере Сирии произошли два крупных землетрясения. Власти опасаются, что число погибших будет продолжать расти, поскольку окно для спасения выживших сужается.

