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В Сирии дроны-камикадзе атаковали американскую базу
20.01.2023 17:53 Алина Груднева

В Сирии дроны-камикадзе атаковали американскую базу

В Сирии три беспилотника-смертника атаковали американскую базу на востоке страны.

По предварительным данным, ранены двое военнослужащих.

Два БПЛА были перехвачены, а третий нанес удар по комплексу на базе Танаф на границе Сирии. Кто несет ответственность за атаку, неясно. По данным Сирийского центра по правам человека, атаку совершили проиранские боевики.

"Атаки такого рода действия неприемлемы — они подвергают риску наших солдат и партнеров и ставят под угрозу борьбу с ИГИЛ", - сказано в заявлении.
 

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